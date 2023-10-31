Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden, Kayseri’nin merkezinde yer alan Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan ve Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında vatandaşların hizmetine sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ertesinde tatili fırsat bilen vatandaşlar, ailelerini de alarak soluğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde aldı. Millet bahçesini gezen, çocukları oyun alanlarından faydalanan ve millet bahçesinin imkânlarını keşfeden vatandaşlar, söz konusu hizmetten memnun kaldı.

“Yurt dışına da gittim, böyle yerler görmedim”

Develi ilçesinde ikamet eden Haşim Özkara şehir merkezinde ikamet eden kızının yanına geldiğini ve millet bahçesi de açılınca ziyaret ettiklerini dile getirerek, “Çok güzel olmuş, Allah işlerini güçlerini rast getirsin, yurt dışına da gittim, böyle yerler görmedim” dedi.

Öğrenciler, ders çalışmak için tercih etti, çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi

Öğrenci Eylül Karaboğa ise açık havayı ve yeni açılan millet bahçesini fırsat bilerek ders çalışmak için ve gezmek için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne geldiklerini ifade ederek, “Toplanıp ders çalışmak istedik. Hem sınavlarımız da var, hem de yeni açıldı, burayı da görelim dedik” diye konuştu. Karaboğa, millet bahçesinin geniş, piknik alanları olan güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Öğrenci Ayşe Çelik de, “Ders çalışmak için çok güzel. Biz buraya çoğunlukla gelmeyi düşünüyoruz artık. Ortamı güzel, büyük, serin, evimize de yakın” ifadesinde bulundu.

“Oturma alanları, parklar, yeşil alan çok beğendik”

Millet bahçesini ailesi ile birlikte gezen Memduh Güneş isimli vatandaş da beğenisini dile getirerek, “Okullar tatil oldu, biz de çocukları alalım, yeni açıldı gezelim, görelim diye geldik. Gayet güzel, Kayseri’de böyle büyük, güzel bir yer görmedim. Oturma alanları, parklar, yeşil alan çok beğendik” dedi.

“Kayseri’nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Nefes alacağımız güzel bir yer”

Selver Mercan isimli vatandaş ise millet bahçesinin nefes alınacak güzel bir yer olduğunu belirterek, “Kayseri’nin böyle bir yere ihtiyacı vardı ama Allah razı olsun bizim başkanlarımızdan, nefes alıyor Kayseri. O kadar şehirleri geziyoruz bu kadar güzel bir yer görmedim. Her yer yeşillik, güzellik. Nefes alacağımız güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

“Burası harika bir yer. Kayseri’de böyle bir park yoktu”

Elif Alya Başoğlu isimli minik ziyaretçi de, “Bugün eğlenmeye gelmiştim, çok eğlendim gerçekten. Burası harika bir yer bence” derken Tuana Güngür isimli genç ise kardeşiyle beraber oyun oynamak için millet bahçesine geldiğini söyleyerek, “Çok eğleniyoruz, çok güzel bir yer. Buradaki parklar çok büyük ve çok güzel. Kayseri’de böyle bir park yoktu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Miniklerin gönüllerince eğlendiği oyun alanında sevinçleri gözlerinden okundu.