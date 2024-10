Kayseri protokol üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Vali Çiçek: “101 yılda sürekli gelişen ülkemiz aziz Milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, “Bağımsızlık düşüncesi ile 29 Ekim 1923’te ilan edilen, Gazi Mustafa Atatürk’ün "En Büyük Eserimdir" diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve sevincini yaşamaktayız. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Aziz Milletimiz, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı kurtuluş savaşını, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 101 yılda sürekli gelişen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür alanındaki başarıları ve demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan ülkemiz, aziz Milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Temel değerlerine gönülden bağlı olan aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç: “Daha müreffeh bir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde yayımladığı mesajında, “Bugün, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha aydınlık ve müreffeh bir geleceği inşa etmek için hizmet ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 101’inci yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk milletinin bağımsızlık için verdiği eşsiz mücadeleye dikkat çekerek, “Binlerce yıllık köklü tarihini, yüz yılı aşkın Cumhuriyet ile taçlandırdığımız bu vatanı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini milletimizin iradesiyle kazandık” şeklinde ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu daha da ileriye taşımak için Cumhuriyetin 101’inci yılını coşkuyla, gururla, heyecanla kutladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz silah arkadaşları ile birlikte cephelerde verdiği mücadele, bizlere bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ne denli kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır” dedi.

Büyükkılıç, savunma sanayinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının azmi ve kararlılığı, bugün bizleri modern ve çağdaş Türkiye’nin temellerini atmaya yönlendirmiştir. Bugün, güçlü ordumuz, savunma sanayimiz ve yerli İHA’larımız, SİHA’larımız, jetlerimizle sadece ülkemizi değil, bölgemizi de daha güvenli bir hale getiriyoruz. Savunma sanayimizdeki yenilikler, ulusal güvenliğimizi güçlendirirken, dünya sahnesindeki yerimizi de sağlamlaştırmaktadır. Bu başarılar, milletimizin azmi ve kararlılığının bir sonucudur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne, ülkemiz pek çok zorlukla karşılaşmış, ancak her seferinde birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden gelmiştir. Bugün, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, daha aydınlık ve müreffeh bir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz.”

Cumhuriyetin değerleri ve kazanımları ile gurur duyduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Gelecek nesillere, bizlere emanet edilen bu mirası daha da güçlendirerek aktaracak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, aziz şehitlere ve hayatını kaybeden kahraman gazilere rahmet dileyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Canları pahasına vatanlarını savunarak bu cennet vatanı bize armağan eden, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi ve hayatını kaybeden kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin, şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya koyduğu ‘Muasır Medeniyetler’ yolunda, kurulduğu günden bu yana demokrasi, eğitim, sağlık, bilim, sanayi ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. 101 yıl boyunca kazanılan bu değerleri yaşatmak ve daha da ileri taşımak hepimizin görevidir. Bizler de sanayiciler olarak, bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, ülkemizi hedeflerine ulaştırmak ve müreffeh ülkeler seviyesine çıkarmak için azim ve kararlılıkla üretmeye, istihdama ve ihracata devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”

Başkan Mehmet Yalçın: "Büyük zaferle ecdadımızdan bize Cumhuriyet miras kalmıştır"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 101. yıldönümünü kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Yalçın mesajında, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesi, her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucunda ecdadımızdan bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyeti miras kalmıştır. Türk Milleti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla aydınlık geleceğine yürümekte ve modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bizler de sanayiciler olarak, bizlere emanet edilen cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacağız. Daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak kalkınmış bir Türkiye’ye ulaşarak, gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin, sanayicilerimizin ve hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gülsoy: "Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve geliştirmek, hepimizin ortak görevidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyetin İlanının 101. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu yaşama iradesinin bir ifadesidir. Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve geliştirmek, hepimizin ortak görevidir. Bizler de bu değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gülsoy, mesajına şöyle devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet; Türk milletinin tarihte eşine az rastlanan inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadelenin sonucunda elde edilmiş büyük bir zaferin sonucudur. Günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere dünyaya baktığımızda, Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin kıymetini ve önemini daha iyi şekilde anlıyoruz. Atalarımızın bizlere en önemli emaneti olan Cumhuriyetimiz, milletimizin bir arada barış içerisinde, hür ve bağımsız şekilde yaşamasının teminatı olduğu gibi aynı zamanda tüm mazlum milletlerin de umudu olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yılında bizlere düşen en büyük görev, bir taraftan Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak, diğer taraftan da ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için bıkmadan, usanmadan çalışmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır. İnsanlıktan nasibini almamış, hiçbir ahlaki ve insani değer tanımayan dâhili ve harici cinayet şebekeleri, kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler; güven ve huzur ortamımızı bozamayacak, gücümüzü zayıflatamayacak, geleceğe dair ümitlerimizi yok edemeyecektir. Ben inanıyorum ki; yüce milletimiz, milli birlik ve beraberliği devam ettiği sürece gerektiğinde nice nice kahramanlıklar yaşatacak güçtedir, kuvvettedir, kudrettedir, azimdedir, kararlılıktadır ve dünya var oldukça bu ülke de var olacaktır. Ebediyen hep beraber birlik ve bütünlük içerisinde bu cumhuriyet topraklarında yaşamak, yüceltmek, bu cumhuriyeti yükseltmek ve bizden sonra gelecek nesillere devretmek hepimizin görevidir. Unutmayalım ki, bu Cumhuriyetin kurulması yolunda canlarını veren kahramanlarımızın vermiş olduğu son nefes, bizlerin şu anda aldığımız nefestir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor ve Cumhuriyetimizin nice 100 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun.”

Başkan Mustafa Yalçın’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği kutsal mücadeleyi Cumhuriyet ile taçlandırmasının bir asrı geçtiğini kaydetti.

Başkan Yalçın, mesajında Türk Milleti’nin zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan Cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla milletimiz bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan Cumhuriyet’e 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Bu yıl bir asrı dolduran Cumhuriyet’in 101. yıl coşkusunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’dan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 29 Ekim Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin büyük fedakârlıklarla topyekûn yürüttüğü “İstiklal Mücadelesi”nin ardından Cumhuriyetin ilanıyla, bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirdiğini vurgulayan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 101. yılı kutlanan Cumhuriyet sayesinde Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü bir ülke haline geldiğini dile getirdiği mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir milletin, yedi düveli dize getirerek düşmana geçit vermeyişini ve yeniden varoluş mücadelesini bir kez daha gururla anıyor, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutluyoruz. Milli mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve istiklal mücadelesinde rol üstlenen sayısız kahramanımızın; vatan, millet, ezan, bayrak sevgisiyle ortaya koydukları fedakârlıkları; azim, cesaret ve kararlılıkla sergiledikleri mücadeleyi, minnetle yâd ediyoruz. Küllerinden yeniden doğan bir milletin, tüm dünya mazlumlarına ışık olan destanını yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen 101 yıllık süreçte, her türlü entrika ile bizleri öz vatanımızda parya yapmak isteyen ezelden ebede düşman ve şer odakları, kirli emellerini sürdürseler de milletimiz birlik ve beraberlik içinde daima bu düşmanlarımızın ve şer odaklarının oyunlarını bozmaya kararlılıkla devam etmektedir, edecektir. “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ortaya konulan hedefler ışığında atılan adımlarla ülkemiz, uluslararası arenadaki gücünü pekiştirerek, geleceğin dünyasında etki alanı yüksek, saygın bir devlet olarak varlığını daima sürdürecektir. Saygı ve minnetle andığımız Milli Mücadele’mizden ve tarihimizden aldığı ilhamla Türkiye, bağımsızlığına uzanan kirli ellerle her zaman azim ve kararlılıkla mücadele edecek, düşmanlarını tarihe gömmeye devam edecektir. Yeter ki; gücü, cesareti, azmi ve kahramanlığı genlerinde taşıyan büyük bir millet olarak, birbirimize daha sıkı bağlanmaya devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkan Palancıoğlu: “Cumhuriyeti, bizler de gelecek nesillerimize miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türk milletinin onurlu zaferlerinin zirvesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümünün gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “29 Ekim 1923’te destansı bir bağımsızlık zaferinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yönetim şeklini “Cumhuriyet” ilan etmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti resmen kuruldu. Şanlı Türk milletinin bağımsızlık uğruna canını ortaya koyarak giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği zaferi Cumhuriyeti, bizler de gelecek nesillerimize miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tarihi mücadelesiyle dünyaya nam salmış aziz milletimizin bizlere en büyük armağanı cumhuriyeti yaşatmak, korumak için yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik bağlarımızın güçlendiği bu coşkulu bayramımızın 101. yıl dönümünü kutluyor olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta “Benim en büyük eserim.” dediği cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Çolakbayrakdar: "Cumhuriyetin ikinci asrını vizyon projelerimizle taçlandırıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Kocasinan olarak projelerimizle Cumhuriyet’in 100. yılına büyük katkı sağladık ve bundan sonra da Cumhuriyet’in ikinci asrını, özellikle gençlere yönelik projelerle taçlandırıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin 101 yıllık süreçte önemli mesafeler katettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 101 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma ve enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Bugün, gelişme ve ilerleme yolunda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefiyle emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve güzel bir Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet sürmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemize, Kocasinan olarak Cumhuriyet’in 101. yılında Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için projelerimizle büyük katkı sağladık. Bundan sonra da Cumhuriyet’in ikinci asrını özellikle gençlere yönelik projelerle taçlandırıyoruz. Bu vesileyle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum."

Rektör Altun: "Aziz Türk Milleti, dün olduğu gibi bugünde ülkesi üzerinde oyun oynamak isteyen hainlere karşı dimdik durmaktadır"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi şan ve şerefle dolu Yüce Türk Milleti’nin destansı mücadelesinin taçlandığı Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 101. yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu bugün hep birlikte yaşamaktayız. Ülkemizin dört bir tarafında kadını, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla canlarını feda eden ecdadımız, birlik ve beraberlik ile omuz omuza vererek 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Tüm zorluklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde düşmanlara karşı dik duruşu ile tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen ve hürriyetinden asla ödün vermeyen Aziz Türk Milleti; dün olduğu gibi bugünde ülkesi üzerinde oyun oynamak isteyen hainlere karşı dimdik durmaktadır. Tarihi boyunca hain şer odaklarına karşı misli ile cevap veren Türk Milleti, bundan sonrada ülkesi üzerinde oynanmak istenen oyunları bertaraf edecektir. Bizleri bölmek ve parçalamak isteyenler şunu iyi biledirler ki; hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenler asla başaramayacaklardır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında vatanı ve bağımsızlığı için var gücü ile yaşayan Türk Milleti, her zaman birlik ve beraberliğinden ödün vermeyecek ve bu şer odaklarının karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Sevgili Gençler; Aziz Türk Milleti’nin bugünlere gelmesinde her zaman birlik, beraberlik ve kardeşliğinden ödün vermeden var gücü ile çalışması en önemli yönü olmuştur. Sizlere düşen en büyük görev ise dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraberliğinizden ödün vermeden her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye için var gücünüz ile çalışmak ve sizlere emanet edilen Cumhuriyetimize sahip çıkmak olacaktır. Yorulmadan ve usanmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda siz gençlerimizin Cumhuriyetimize ve sahip olduğumuz milli, manevi değerlere ilelebet sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”