Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Yazlık Buğday Hasat Günü programına katıldı. Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak buğday hasadını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

21 Şubat 2022 tarihinde “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” kapsamında 12 ilçede uygulanan ve yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25’i Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25’i çiftçiler tarafından karşılanan 885 ton Ceyhan-99 çeşidi ve 200 ton Kayra çeşidi olmak üzere toplam 1085 ton yazlık ekmeklik buğday tohumluğu ekimi gerçekleştirildi. 47 bin 217 dekara ekimi yapılan 915 çiftçimizin faydalandığı 5 milyon TL maliyeti olan projede 1 milyon 250 bin TL’lik yüzde 25’ine Büyükşehir Belediyesi katkı verdi.

ŞUBAT AYINDA DAĞITILAN TOHUMLARIN HASADI YAPILDI

‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ sloganıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müz ile işbirliğimizde gerçekleşen bu anlamlı ve önemli projeden Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas ve Tomarza ilçeleri faydalandı. Bu kapsamda Yazlık Buğday Hasat Günü programı gerçekleştirildi.

Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında gerçekleşen Yazlık Buğday Hasat Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“TOHUMLAR ATILDI, SAÇILDI, BEREKETE VESİLE OLDU”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten bir hayırlı işe imza atma vesilesi ile burada bulunuyoruz. Malumunuz daha önce tohumlar dağıtmıştık. ‘Tohum at bitmezse toprak utansın’ diyen üstadın dediği gibi tohumlar atıldı, saçıldı, sonrasında berekete vesile oldu” dedi.

“EKİLMEDİK TOPRAK KALMAMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, şehirde ekilmedik toprak kalmaması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Biz çiftçimizi önemsiyoruz, hayvancılıkla uğraşanları çok önemsiyoruz. Adeta şehrimizin ekilmedik toprağı kalmasın diye gayret gösteriyoruz. Belediye hizmetleri arasında tarım ve hayvancılıkla uğraşma olur mu demiyor, tam aksine tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımız mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle sizlerle birlikte oluyoruz” diye konuştu.

“DESTEKLERİN 100 MİLYON TL’YE TAMAMLANMASI TALİMATI VERDİM”

Tohum dağıtımı, hayvancılık ve sulama gibi birçok konuda yaptıkları çalışmalardan bahseden Büyükkılıç, “Bütün bunların getirdiği bereket sonucunda birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin 100 milyon TL’ye tamamlanması talimatı verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Bu alanda yeni çalışmalara imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunların arasında hangi alanda hangi çalışmayı yapacak, bize proje getirecek kim varsa biz onun yanındayız. Sizlere desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETEN BİR TOPLUM İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, üreten bir toplum için gayret gösterdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevla’mızdan bereketli olmasını temenni ediyorum, çiftçilerimizin ellerine sağlık diyorum. Elhamdülillah kadirşinas hemşehrilerimiz yapılan çalışmaları görüyor, takdir ediyorlar. Bizim amacımız insanların şehir merkezinde yoğunlaşması değil, tam aksine taşraya yönelmek suretiyle tüketen bir toplumdan üreten bir toplum olması yönündeki gayretlerimizi buradan hatırlatmak istiyorum. Bu yönde sağlık, eğitim, doğalgaz, altyapı gibi çalışmaları vatandaşlarımızla buluşturarak, yaşanılabilir bir çevreyi oluşturup, burada üretebilen bir vatandaş kültürünü herkese aşılamaya özen gösteriyoruz.”

“EKİLMEYEN 1 METREKARE YER BIRAKMAYACAĞIZ”

Türk insanının ekmeğe ve nimete olan saygısına değinen ve buğdaya karşı Türk insanının bakışının başka olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ekilmeyen bir metrekare yer bırakmayacaklarını söyledi. Vali Çiçek, israfı da önemseyen bir medeniyete sahip olunduğunu dile getirerek, tarımda gerçekleştirdiği icraatlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Tarımın her il için çok önemli olduğunu, Kayseri’nin ise bu konuda özellikle çok büyük katmadeğer ürettiğini vurgulayan Vali Çiçek, Kayseri Tarım İl Müdürlüğü’nün 2.7 milyar TL teşvik desteği verdiğini belirtti. Çiçek, “Hepimiz çalışacağız, inşallah memleketimizde ekilmeyen bir metrekare yer bırakmayacağız” dedi.

“FİTİLİ ATEŞLEYEN İLK İL KAYSERİ OLDU”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Türkiye’de en yoğun yazlık buğday ekilişi yapılan ilin Kayseri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz Türkiye’m ve ekilmedik bir karış yer kalmasın talimatında fitili ateşleyen ilk il Kayseri oldu. Bütün kurum ve kuruluşları ile herkes destek verdi. Birçok ürünün yetiştiriciliğinin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’müze, üreticilerimize katkı sağlayacak tarım ve hayvancılıkla alakalı her projemizi destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza, ekibine bütün zorlu şartlarda üretime devam eden değerli üreticilerimize teşekkürlerimi arz ediyor, bereketli olmasını temenni ediyorum.”

“HASADIMIZ UMDUĞUMUZDAN DAHA VERİMLİ ÇIKTI”

Ekim yapılan tarla sahiplerinden çiftçi Orhan Toy ise “Hasadımız umduğumuzdan daha verimli çıktı. Diğer buğdaylar ile kıyasladığımız zaman verim olarak gayet güzel. Bir dahaki sefere destekleri bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

VALİ İLE BAŞKAN, BİÇERDÖVER İLE HASAT YAPTI

Konuşmaların ardından proje kapsamında çiftçilere dağıtılan tohumla üretilen yazlık buğdayın hasadı kurban kesimi ve dualarla yapıldı. Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek de biçerdöver kullanarak buğday hasadını gerçekleştirdi.

Programda miniklerin de ilgisiyle karşılaşan Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.