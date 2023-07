Kayseri protokolü; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç: "Allah bir daha böyle zor ve acı günleri yaşatmasın"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, ülke huzuru ve güvenliğini hedef alan ve millet ile devletin feraseti, cesareti, kararlılığı ve mücadelesi neticesinde ise akamete uğrayan FETÖ’cü bir takım darbecilerin girişimlerine karşılık milletin zaferinin yıl dönümü olduğunu belirterek, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı. Başkan Büyükkılıç, ülkenin ve devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği noktasında dünyada eşine rastlanmayan ölçüde büyük bir mücadele ve bu uğurda her yaştan, cinsiyetten, meslekten 251 şehit verildiğini ifade ederek şunları paylaştı;

“Aziz vatanımız, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda ise aralarında asker, polis, işçi, öğretmen, öğrenci, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Bu vesile ile şehitlerimize de gazilerimize de minnet duyuyor, şehirlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Allah bir daha bizlere böyle zor ve acı günleri yaşatmasın.”

Mesajında, Türkiye’nin böylesine karanlık bir günden aydınlığa çıktığını ve 15 Temmuz’un ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihten bugüne Müslüman Türk milletinin küllerinden doğduğunu, büyük kahramanlıklar ve zorluklar yaşadığını ve mücadelesini, azmini, kararlılığını, cesaretini ve inancını yitirmeden nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurgulayarak, “Müslüman Türk milleti, geçmişten bugüne türlü kahramanlıklarla, türlü zorluklarla varlığını sürdürmüş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış, küllerinden doğmuş, mücadelesinden, azminden, kararlılığından, cesaretinden ve inancından hiçbir kaybetmeden dünyaya kök salmış, medeniyetler, devletler kurmuş, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni vücuda getirmiştir. Bu anlayışla da vatanı savunmuştur. Bundan sonra da 15 Temmuz’da olduğu gibi vatanını savunacak ve geleceğe yürüyecektir” diye konuştu. Büyükkılıç, mesajının sonunda birik ve beraberliğe değinerek, “Şanlı tarihimizde ve türlü savaşlarda, milleti ve devleti zor duruma düşüren afetlerde ve hain 15 Temmuz darbe girişimlerinde olduğu gibi bizleri ayakta tutan birlik ve beraberlik olmuştur. Bizim olmazsa olmaz olarak gördüğümüz birliğimiz, beraberliğimiz en önemli değerlerimizdendir ve bekamız için geleceğimiz için varlığımız için ilaç niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tekrardan kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın; 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında; “Milletimiz, demokrasiyi ve milli iradeyi hiçe sayan hainlere imanıyla, inancıyla, yüreğiyle karşı durmuş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir” dedi. Yalçın mesajında, “FETÖ/PDY terör örgütü, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef almış, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik hain bir girişimde bulunmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak etmekteyiz.” ifadelerini kullandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

“Türk milletinin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında hiçbir şey ifade etmediğini ortaya koymuştur.

Aziz milletimiz, FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimini güvenlik güçlerimizle birlikte bertaraf etmiştir. Milletimiz, iman dolu sineleriyle adeta çelikten bir set oluşturmuş, ülkemizin birlik ve beraberliğine ve istiklalimize kast eden hainlere geçit vermemiştir. Milletimizin vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir çağrısıyla havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği, Türkiye Yüzyılı’nı başlatan irade olmuştur. Vatanı, milleti ve devletinin bekası uğrunda can veren aziz şehitlerimiz ve yine bu uğurda canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimizin kalbimizdeki yeriniz apayrıdır. Başta ‘Milli İrade’ mücadelesinin başkahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz’u unutmayacağımızı ve yine meydanlarda olacağımızı belirterek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin.”

Başkan Büyüksimitci: "Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacağız"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile bir açıklama yaparak, “Demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacak, birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz” dedi. Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ’ye bağlı vatan hainleri, kalleşçe bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Çanakkale ruhuyla o gece sokağa çıkan Aziz Türk Milleti, demokrasimiz ve vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmaktan bir an bile tereddüt etmeden bu girişimi bertaraf etmiş, bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını göstermişti. Demokrasimize yapılan bu alçak darbe girişimini tekrar lanetlerken, Türk iş dünyası olarak, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. FETÖ’nün kirli yüzünü ortaya koyan hain darbe teşebbüsüne o gece kararlılıkla karşı durduğumuz gibi, bundan sonra da tüm terör örgütlerine karşı devletimizin verdiği mücadelenin yanında olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi de şükranla ve saygıyla selamlıyoruz.”

Başkan Özdoğan: "Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında; "Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim” dedi. “15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” diyen Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını göstermiştir. Kendilerine uzatılan silahlara karşı canını hiç düşünmeden siper eden, kahraman Türk milleti korkusuz tavrı sayesinde hainleri püskürtmüştür. Tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz 2016 tarihi de şanlı tarihimizin dönüm noktası olmuştur. Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen aziz vatanımızı, gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik.”

“Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın” diyen Başkan Özdoğan; “Milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa mesajında, 15 Temmuz 2016’ta yaşanan ve ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve demokrasisine yönelik hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti. 15 Temmuz’un Türk Milletinin demokrasi tarihinde ve egemenliğinde önemli bir milat olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi;

“15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yedi yıl gibi bir süre geçti. Ancak bu hain girişimin yaşandığı o gece daha dün gibi zihnimizde tazeliğini korumaktadır. Akıllarını ve vicdanlarını dış mihraklara satmış, insanlıklarını kaybetmiş hainlerin, 15 Temmuz gecesi bu millete yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir millet olan Türk Milleti, hiçbir zaman başka ülke ve güçlerin boyunduruğuna girmemiştir ve girmeyecektir. En zayıf anında dahi bir ve beraber olarak yeniden doğan Milletimiz, ülkemizi bölmeye, parçalamaya, yok etmeye çalışan düşmanlara ve hainlere gereken dersi vermiş ve her daim verecektir de. 15 Temmuz gecesi güçlü tokadını FETÖ/PDY mensubu teröristlerin enselerine indiren Türk Milleti, şehitlerimizin kanıyla yoğurulmuş, ecdadımızdan miras bu vatan topraklarında ebediyete kadar ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanmaya ve ezanımız okunmaya devam edeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman Milletimiz, minarelerden yükselen sala sesleri ile milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bulunduğu bölgede güçlü ve lider bir ülke konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda gelişerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemektedir. Milleti ile güçlü Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini inşa edecektir. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, birbirimize her zamankinden daha fazla sarılalım. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe yenemeyeceğiz zorluk ve üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Her daim öğrenmeye ve yeniliklere açık bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 hedef ve vizyon ilkelerini yakalamak için çok çalışacağız ve üreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Gazilerimize ise minnettarız. Bu necip Millet, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak kendisini tereddütsüz tanka, silaha ve bombaya siper eden kahramanlarımızı ve sergiledikleri fedakârlığı asla unutmayacak ve unutturmayacaktır.”

Başkan Yalçın: "En büyük Türk Bayrağını birlikte açalım"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, milletin 15 Temmuz’da iradesine ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, “Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmadı, asla bırakmayacak.” dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz’da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. Cumhuriyetin 100. Yılında ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile geleceğe güvenle bakmakta ve ileri milletler seviyesine doğru hızla ilerlemektedir. 15 Temmuz’un 7. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı. Tüm vatandaşları 15 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30’da düzenlenecek etkinliğe davet eden Başkan Yalçın, “Erciyes Anadolu Holding tarafından yapılan 3 bin 38 metrekare büyüklüğü ile dünyanın en büyük Türk bayrağını, belediyemizin organizasyonuyla Yamaç Paraşütü İniş Alanında açacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gülsoy: "Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye’nin varoluşu ve dirilişidir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü bir kez daha kutluyorum” dedi.

Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 7. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelleyerek devletine, dinene, bayrağına, ezanına, iradesine, demokrasisine, geleceğine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye’nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. 15 Temmuz, milletimiz için kahramanlık, özgürlük destanının adıdır. 15 Temmuz, devletin içine sızmış ihanet şebekesine, terör örgütlerine karşı bu milletin diriliş ve varoluş hamlesidir. Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz’u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız. “ ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’un Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferi olduğunu belirten KTO Başkanı Gülsoy; “15 Temmuz akşamı sözde asker kıyafetli teröristler, bazı küresel güçlerin uşakları, efendilerinin talimatları ile Gazi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Genelkurmay Başkanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatları, hatta bizzat milletin kendisini, camileri, milletin-devletin sahibi olan uçaklarla bombalayarak, tarihimizin en alçak ve satılmış ihanetine maşa olduklarını göstermişlerdir" şeklinde konuştu. Kayseri’nin 15 Temmuz akşamında devletinin, demokrasinin ve bağımsızlığın yanında olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

“15 Temmuz gecesi tüm Türkiye gibi Kayseri’ de dimdik ayaktaydı. Devletinin yanındaydı. Yüz binlerce Kayserili günlerce Cumhuriyet Meydanı’nda ’Demokrasi Nöbeti’ tuttu. Gerçek vatanseverleri gördük. Kayserili her meslek mensubu darbe girişiminde bulunan alçaklara lanet okurken, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olduğunun altını gür bir sesle bir daha haykırdı. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Bu millet asla hürriyetinden ödün vermez. Büyük önder Kemal Atatürk’ün ’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözü bu kalkışmada da önemini göstermiş Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz’un demokrasimiz ve milli birliğimiz açısından önemini bir daha kavramalıyız ve asla siyasi bağnazlık içerisine girmeden birbirimizle kenetlenmeliyiz. Daha da güçlü bir Türkiye için uyanık olmalıyız, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmalıyız, daha çok üretip daha çok satmalıyız. Ticaretimize, ekonomimize daha çok odaklanmalıyız. Yeni pazarlar bulmalıyız. Ülkemizin ileri gitmesi için işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. İş dünyası olarak çalışıp, üretip, daha çok istihdam sağlayarak bizlerde demokrasimizin ve ekonomimizin daima nöbetçisi olacağız. Güçlü Türkiye hedefine adım adımlarla yürüyeceğiz. Rabbim ülkemize ve asil milletimize bir daha böyle kara bir gece yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız. Dün Çanakkale’de ülkesinin bölünmez bütünlüğü için 253 bin yiğit nasıl gözünü kırpmadan şahadete koşmuşsa, 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi de, siyasi görüş ayrımı yapmadan, nesep ve mezhep hesabına girmeden, demokrasi ve ülkesinin birliği adına sokaklara çıkıp tanklara, uçaklara adeta meydan okuyan milyonlardan 251 yiğit, tıpkı ecdadı gibi şahadet şerbetini içmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve 2 bin 190 gazimizi minnet ve şükranla anıyorum…15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekatın bombalanması ile birlikte okuyan, birlikte üniforma giyen, 23 yaşındaki iki hemşerimiz, şehitlerimiz Bünyanlı Cennet Yiğit ve Yeşilhisarlı Kübra Doğanay’ı da asla unutmadığımızı, onların ve tüm şehitlerimizin ailelerinin baş tacımız olduğunu ifade etmek isterim."

Çolakbayrakdar: 15 Temmuz bir destandır"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “15 Temmuz’un 7’ncı yıldönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” diyerek noktaladı.

Rektör Altun’dan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Altun, mesajında şunları kaydetti; "Devletimizin ve milletimizin varlığına, birliğine ve demokrasimize yönelik hain bir kalkışmanın bertaraf edildiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak ediyoruz. Hepimizin tanıklık ettiği gibi, 15 Temmuz 2016’da, şanlı ordumuzun içerisine sinsice sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından haince bir darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Hiç şüphe yok ki yapılan bu alçak kalkışma; Devletimize ve Milletimize karşı tarih boyunca gerçekleştirilen en büyük ihanetlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak, Milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine tereddüt etmeden sokağa dökülmesi; hayatını tehlikeye atarak darbe teşebbüsünü engellemesi, çok daha büyük bir kahramanlık öyküsü olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu süreçte aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yüksek bir cesaret örneği göstermiş, bir kez daha bu hain planları yapan dış güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğini ortaya koymuştur. Türkiye’nin bölgesel ve küresel alanda etkin bir rol oynaması, milli çıkarlarına uygun politikalar izlemesi, güçlü ve bağımsız bir ülke olması, dış güçleri rahatsız etmektedir. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe teşebbüsü, bu güçlerin Türkiye’yi yıkmak için kullandığı bir araçtan başka bir şey değildir. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan gerçekler; bu alçak saldırının, sadece meşru hükümetimize değil, ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına da kastettiğini, darbenin arkasındaki dış güçlerin, Türkiye’yi kaosa sürükleyerek, ülkeyi ele geçirmek istediklerini net bir şekilde açığa çıkarmıştır. Bu sebeple 15 Temmuz’u, milli irade ve demokrasi uğruna bir dönüm noktası olarak daima hatırlamalı ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde aktarmalıyız.15 Temmuz ve benzeri süreçlerin tüm yönleriyle iyi anlaşılması, asla unutulmaması ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda toplumumuzun en yüksek farkındalık seviyesine erişmesi için üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Ülkemizin değerli bir eğitim kurumu olan Erciyes Üniversitesi’nin, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak için üzerine düşen görevleri yerine getireceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki şer odaklarını ve işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyor, bu karanlık gecede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”