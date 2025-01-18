Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi’nin birinci yarıyılını tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak, öğrencileri tebrik etti ve karnelerini verdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Melikgazi ilçesinde bulunan Mehmet Miraboğlu İlkokulu’nda 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Birinci Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Milli Savuma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberlerindeki heyeti ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisini de ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, Akar ve Vali Çiçek, öğrenciler ve öğretmenlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Daha sonra sınıfları gezerek minik öğrencilerle sohbet edip, karnelerini dağıtan Büyükkılıç, Akar ve Çiçek, öğrencilere hediyeler verdi.

Karne ve hediye dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Gençlerle beraber, onlardan enerji aldığımız bir gün. Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ve belediye başkanımızla beraber burada sizlerle beraberiz. Evlatlarımızla beraber heyecanlı bir gün yaşıyoruz” dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci yarıyılının başarıyla tamamlandığını ifade eden Akar, “Gençlerimiz son derece akıllı, zeki, çalışkan çocuklar. İlerde geleceğimiz için son derece önemli. Gençlerimizin vatanına, milletine, cumhuriyete, bayrağa bağlı bir şekilde yetişmesi büyük önem arz etmekte. Bu konuda emeği geçen herkesi en içten duygularla kutluyoruz” diye konuştu.

Akar, eğitimin önemine dikkat çekerek, gençlerin kişilik ve kimlik kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı, öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasına çalışmalarında başarılar diledi.

Karne dağıtım programını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Karne Dağıtım Programı kapsamında minik yavrularımızın karne sevincine ortak olduk. Yarıyıl tatili ile kısa bir mola veren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyor, Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz yarıyıl tatili etkinliklerimize tüm yavrularımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ve öğretmenlere ‘iyi tatiller’ dileyen Başkan Büyükkılıç, Akar ve Vali Çiçek öğrencilere, bol bol dinlenip, kitap okumaları tavsiyelerinde bulundular.

Büyükkılıç, Akar ve Çiçek ile beraberlerindeki heyet daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdiler.