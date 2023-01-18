Kayseri’de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri’de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.G.’nin aracını takip etti. Aracı Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde durduran ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyon anı kameralara yansırken, şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.