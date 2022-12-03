Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 600 bin TL değerinde İran halısı ile 71 adet elektrik sayacı ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 600 bin TL değerinde İran halısı ile 71 adet elektrik sayacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli İ.K. yakalanırken, arama yapıldı. Yapılan aramada 600 bin TL değerinde İran halısı, 71 adet elektrik sayacı ile 10 adet AK-47 marka tüfeğe ait mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.