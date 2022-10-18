Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ’ye finans sağladığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ’ye finans sağladığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 aylık takip sonucunda kentte esnaflık yapan ve kamudan ihraç edilen memurların FETÖ’ye finansal destek sağladığını tespit edildi. 28 şüpheli şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise örgüte ait binlerce dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.