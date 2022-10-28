Kayseri’de polis ekipleri tarafından 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 58 bin kişinin sorgusu yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 58 bin kişinin sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzurunu sağlama adına 21-27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 58 bin 379 şahıs ile 66 bin 882 araç kaydı sorgulandı. Çalışmalarda; 43 hırsızlık şüphelisi, 161 aranan şahıs ve 2 terör örgütü üyesini yakalayan ekipler, 588 şahsa ise ‘kabahatler kanunundan’ işlem yaptı. 985 yolcu taşıyan araçtan 6’sını, 116 motosikletten ise 12’sini trafikten men eden polis ekipleri, 63 öğrenci servisinin kontrollerini sağladı.

Kaçakçılığa geçit yok

Öte yandan, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir haftada yapılan çalışmalarda; 13 şahsa ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ çerçevesinde işlem yaparken, bin 325 adet makaron ele geçirdi. Ekipler çalışmalarda; 92 kilo kaçak tütün ele geçirirken, 13 adet silah ve 192 adet fişeğe de el koydu.

Narkotikle mücadele tam gaz devam ediyor

Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda 67 şahsa narkotik suçlardan işlem yapılırken, toplamda 1 kilo 418 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 292 adet sentetik uyarıcı hap bulundu.