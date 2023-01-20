Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 55 bin 758 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 123 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 55 bin 758 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 123 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

“Suça ve suçluya geçit yok” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 1 hafta içerisinde kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü. Yapılan uygulamalarda, 55 bin 758 şahıs ve 109 bin 219 oto sorgusu yapılırken, 46’sı “hırsızlık” suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı. Ayrıca, 6’sı suçüstü olmak üzere 74 hırsızlık olayı aydınlatan ekipler, bu olaylara karışan 79 şüpheli şahsa da adli işlem yaptı.

Uygulamalarda, 21 çalıntı oto ve motosiklet ile 87 bin TL değerinde hırsızlık eşyası, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 126 fişek ile birlikte çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.