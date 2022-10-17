Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, seçim öncesi kamuoyu ile paylaşılan Kayseri OSB Sanayicisi ile İstişare Toplantıları’na start verdi. İlki gerçekleştirilen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’nda farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20’ye yakın sanayici ile bir araya gelindi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, seçim öncesi kamuoyu ile paylaşılan Kayseri OSB Sanayicisi ile İstişare Toplantıları’na start verdi. İlki gerçekleştirilen Sanayicilerle İstişare Toplantısı’nda farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20’ye yakın sanayici ile bir araya gelindi.

Toplantıda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Bölge Müdürü Yakup Gültekin ve Bölge Müdür Yardımcısı Mükremin Yaşar da yer aldı.

Düzenledikleri toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Haziran ayında yaşanan seçim sürecinde kamuoyu ile paylaştıkları ve üzerinde önemle durdukları bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

“Ben en iyisini bilirim, en iyi ben düşünürüm” diyerek hareket etmediklerinin altını çizen Başkan Yalçın, “Kayseri OSB’de ülkemiz için üreten ve büyük emek sarf eden sanayicilerimizin görüşlerini dinlemeye başladık. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve büyük önem verdiğimiz toplantımız sayesinde, Kayseri OSB’nin gelişimine katkı sunacak adımların atılmasını sağlayacağız” dedi.

İstişare toplantısına katılım sağlayan tüm sanayicileri büyük bir dikkatle dinlediklerini ve gerekli notları aldıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Kıymetli sanayicilerimizin çeşitli noktalarda önerileri oldu. Eksik gördükleri veya yapılması konusunda fikir beyan ettikleri hususları bizimle paylaştılar. Katılımlarından ve katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm sanayicilerimizin görüşleri bizim için kıymetlidir. İstişare toplantılarımız belirli periyotlarda devam edecek. “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Hadisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bizlere seslendiği gibi birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Kayseri OSB’mizi geleceğe taşıyacağız, daha iyisine ve daha güzeline ulaştıracağız” diye konuştu.