Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’ni ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Yalçın, hedeflerinin Kayseri OSB’deki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda aranan elemanları yetiştirerek gençlerin üretime katkı sunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’ni ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Yalçın, hedeflerinin Kayseri OSB’deki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda aranan elemanları yetiştirerek gençlerin üretime katkı sunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, OSB Teknik Koleji’ni ziyaretinde okulun eğitim birimlerini ve atölyelerini de gezdi. Okul Müdürü Durmuş Payas, atölyeler ve burada öğrencilere verilen eğitimle ilgili bilgiler aktardı. Ziyarette, Okul Müdürü Durmuş Payas tarafından Kayseri OSB yönetimine bir sunum da gerçekleştirildi. Payas, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Kayseri OSB Teknik Koleji’nin 20 atölye, 10 laboratuvar ve 96 şubede 2 bin 521 öğrenciye eğitim vereceğini söyledi. Kayseri OSB Yönetimi Teknik Kolej’de bir de istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Başkan Mehmet Yalçın’ın yanı sıra OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Kayseri OSB Bölge Müdürü Yakup Gültekin katıldı.