Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak Yeni Ticaret Merkezi’nin kaba inşaat yapım işi için ihalesi düzenlenecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kayseri OSB 24. cadde üzerinde Fevzi Mercan Camii yanında yapımına başlanacak olan Yeni Ticaret Merkezi için ihaleye katılım şartları belirlendi.

Açıklamada; ihaleye katılım şartları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasının, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Binası Fen işleri Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 22/A adresinden temin edilebileceği kaydedildi.

İhale dosyasının belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebileceğinin ifade edildiği açıklamada, ihaleye teklif verecek olanların, Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 5 bin Türk Lirası bedel karşılığında satın alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Sözleşme Makamınca hazırlanan, içerisinde onayı alınmış projeler ve şartnamelerinde bulunduğu ihale dosyasının dijital ortamda, teklif dosyası alındı dekontuyla ibraz edilerek, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası Fen işleri Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 22/A adresinden temin edilebileceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda teklif teslimi için son tarihin 25 Ekim 2024 saat 11:00 olduğu ve gerekli ek bilgi ya da açıklamaların www.kayseriosb.org internet adresinden edinilebileceği belirtildi.