Kayseri OSB Özel Teknik Koleji, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İMEP (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı) kapsamında sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman yetiştirilmesi için kurslar düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Eduser ve Expertise France tarafından yürütülen programa dâhil olan Kayseri OSB Özel Teknik Koleji; mobilyacılık, kaynakçılık, terzilik, mobilya döşemeciliği, yatak kapamacılığı ve CNC operatörlüğü alanlarında kurslar düzenleyecek.

Kayseri OSB sanayicisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İş garantili olarak açılacak kurslarda Program uygulama esasları içinde 18-45 yaş arası yetişkinlerin sanayicilerimizin ihtiyacı olan meslek dallarında açılacak kurslar vasıtasıyla yetiştirilerek istihdam sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’nde uyguladıkları eğitim kapsamında öğrencilerin haftanın 3 günü fabrikalarda işbaşı eğitimi aldıklarını kaydetti. Yalçın, "İşbaşı eğitimlerimiz sayesinde Kayseri OSB Özel Teknik Kolejimizden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 70’e yakını kısa sürede iş bulabilmektedir. Yeni uygulamaya aldığımız programımızla da kolej öğrencilerimizin dışında meslek sahibi olmak isteyenlere kucak açmış olacağız. Bundan dolayı da sevinç duymaktayız. Kayseri OSB sanayicisinin ihtiyaç duyduğu elemanların karşılanması konusunda bundan sonra da adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği tarafından desteklenen İMEP (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı) Türkiye’nin 14 ilinde uygulanmaktadır. Program bütçesi 44 milyon Euro’dur. Programdan Türklerin yanı sıra uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki yabancılar da faydalanmaktadır. Sanayi meslek dallarında kursiyerlere 450 TL günlük harçlık verilecektir. Kurslarda kullanılan malzeme-materyaller ve kurs eğitmenine verilecek ücret İMEP tarafından karşılanacaktır. İşletme sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurslar açılıp eleman yetiştirilecektir."

Başkan Yalçın, kurs programına katılmak isteyenlerin 05056415555 numaralı telefondan veya Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’nden bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.