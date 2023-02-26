Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Bölge Müdürü Yakup Gültekin’den oluşan heyet; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan eşleştirme sonrasında, depremden etkilenen Kahramanmaraş OSB’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Bölge Müdürü Yakup Gültekin’den oluşan heyet; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan eşleştirme sonrasında, depremden etkilenen Kahramanmaraş OSB’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nohutlu ve Kahramanmaraş OSB Bölge Müdürü Bölge Hasan Köse ile bir süre görüşen Kayseri OSB Heyeti, Kahramanmaraş OSB için yapılabilecek çalışmalar ile talepler hakkında bilgi aldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyarette yaptığı açıklamada yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediğini belirtti. Yalçın, fabrikaları hasar gören sanayicilerin en kısa sürede yaralarını sarması ve üretime tekrar başlamalarını temennisinde de bulundu. Kayseri OSB olarak, Kahramanmaraş OSB’nin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üst kuruluşumuz OSBÜK tarafından yapılan eşleştirme ile Kahramanmaraş OSB ile ‘Kardeş OSB’ olduk. Kahramanmaraş OSB’deki sanayicilerimizin acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yapılabilecekleri öğrenebilmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Kahramanmaraş OSB yönetimi ile birlikte çalışarak, depremin yaralarını sarmaya çalışacağız” dedi. Kahramanmaraş OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Nohutlu ise Kayseri OSB yönetiminin ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Nohutlu, Kahramanmaraş OSB’de çarkların yeniden güçlü şekilde dönmesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Kahramanmaraş OSB ziyareti sonrasında Elbistan’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek’ten Elbistan’daki son durum hakkında bilgi alan Kayseri OSB heyeti, yapılabilecek yardımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek’le beraber Elbistan merkezindeki konteyner çarşı ve konteynır kent kurulma çalışmalarını yerinde gözlemledi.