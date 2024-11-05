Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü hizmet araçlarını yenilemeye devam ediyor. Kayseri OSB Yönetimi, sanayicisine yönelik hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek için 4 yeni hizmet aracı daha alarak filosunu güçlendirdi.

Mehmet Yalçın başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimi, 2022 yılı Haziran ayından bu yana 18 yeni aracı sanayicilere verilen hizmetlerde kullanılmak üzere bölge müdürlüğü filosuna katmış oldu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının yaşlanması ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle daha önce başlattıkları yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Yalçın, “Yaptığımız planlama çerçevesinde, 2023 yılında 6 hizmet aracının bölge müdürlüğümüz araç filosuna kazandırmıştık. 2024 yılı son çeyreğinde de arazi tipi 3 araç ve 1 kamyon alımı gerçekleştirdik. Yıl içinde alımı yapılan 8 araçla birlikte bu yıl 12 hizmet aracını filomuza katmış bulunmaktayız. Yönetimi olarak, göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 18 aracı filomuza katarak, kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İhtiyaçlarımız dâhilinde araç filomuzu yenilemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yeni araçların sanayicilere ve Bölge Müdürlüğü’ne hayırlı olmasını diledi.