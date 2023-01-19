Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine ’zimmet’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması görüldü.

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