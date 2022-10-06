Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine ’zimmet’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine ’zimmet’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Kayseri 3 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Tahir Nursaçan Ş.Ö., S.S., Ö.B. S.A. ve A.Y. katılmazken sanıkların ve müştekilerin avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti; müştekilerin katılım talebini kabul etmezken, Osmanlı odasına alınan tarihi eserlerin incelenmesi ve maliyetinin çıkarılması için bilirkişi atanmasına ayrıca Sayıştay raporu için bilirkişi atanmasına karar verdi.

ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

Duruşma; 13 Ocak 2023 tarihine ertelendi.