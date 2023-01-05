Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 2023’ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından 2023’ün ilk 5 gününde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile "torbacı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2022 yılını rekor gözaltı sayısı ile kapatan ekipler, 2023’ün ilk 5 gününde de 12 zehir tacirini gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.