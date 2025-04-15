Kayseri Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerinde bulunan 19 adet dairenin yeni sahipleriyle buluşması için geri sayım başladı.KAYSERİ (İGFA) - Yüzde 25 peşinat, 36 ay sabit taksit ve sıfır faiz imkanı ile vatandaşları ev sahibi yapacak Kayseri Melikgazi Belediyesi, yarın saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açık ihale gerçekleştirecek.

Peşin ödemede yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödeme durumunda yüzde 20 indirim, 24 ay vadeli ödeme durumunda ise yüzde 10 indirim imkanının da sağlanacağı dairelere sahip olmak için vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyemiz nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu dairelerle buluşturmaya devam ediyor. Kentsel dönüşümden elde ettiğimiz, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde mülkiyeti Melikgazi Belediyemize ait olan 19 adet daire için ihale gerçekleştiriyoruz. Yüzde 25 peşinat, 36 ay sabit taksit imkanı ile tamamen faizsiz ödeme seçeneği sunan kazan kazan modelimiz 19 aileyi daha ev sahibi yapacak. 16 Nisan Çarşamba günü(yarın) saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştireceğimiz açık ihalemize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. İhale hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız linke tıklayabilirler. https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-belediyemize-ait-konutlarin-16-nisan-2025-carsamba-gunu-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45-maddesine-istinaden-acik-teklif-usulu-ihale-yoluyla-satisi-yapilacaktir- Şimdiden evini alacak vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.