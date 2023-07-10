Orta Anadolu Masterler Ligi’nde mücadele eden Kayseri Masterler, final müsabakalarından başarıyla çıkarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Masterler Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 50 Yaş üstü Masterler Futbol Ligi sona erdi. 12 takımın mücadele ettiği ligde Kayseri Masterler mutlu sona ulaştı.

Niğde’de oynanan final müsabakalarında önce Mersin Karacailyas takımını penaltı atışları neticesinde 5-4 eleyerek kupaya bir adım daha yaklaşan Kayseri Masterler, final maçında da Ankara ODTÜ ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltı atışları neticesinde 10-9 yenen kırmızı beyazlılar şampiyon oldu.

Şampiyon Kayseri Masterler’in kupasını Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir verdi. Kayseri ekibi, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri Masterler Başkanı Ahmet Yıldız, şampiyonluğa ulaşan tüm oyuncuları tebrik etti.