Türkiye genelinde yapılan ’Kökünü Kurutma’ operasyonlarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla ilk 4’e girme başarısını gösterdi.

Türkiye genelinde yapılan ’Kökünü Kurutma’ operasyonlarında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla ilk 4’e girme başarısını gösterdi.

Türkiye genelinde 24 ilin yaptığı Kökünü Kurutma Operasyonlarında; Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 büyük operasyon yaparak uyuşturucu ile mücadelede Türkiye sıralamasında ilk 4 ilden biri olma başarısını sağladı.

Ekiplerce düzenlenen 2 operasyonda toplamda 90 kişi gözaltına alınırken bu şahıslardan 48 kişi ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.