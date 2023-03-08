Kocasinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan’da yapımı devam eden ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ında geri sayım başladı. Deprem bölgelerinde yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elbistan’a sosyal yaşam merkezini rekor sürede yapımını tamamlayarak, bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan’da yapımı devam eden ‘Kayseri Kocasinan Yaşam Park’ında geri sayım başladı. Deprem bölgelerinde yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elbistan’a sosyal yaşam merkezini rekor sürede yapımını tamamlayarak, bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bir yandan deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla canla başla çalışırken bir yandan ise şehrimize gelen depremzedeler için desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle Elbistan’da kardeşlerimizin ihtiyacı olan bir yaşam parkını faaliyete geçirmek üzere başlattığımız çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindiği yaşam parkıyla Elbistan’daki kardeşlerimize yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın; vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları ve içerisinde parkın olacağı bir mekanı hayata geçirmiş olacağız. Gerek deprem bölgelerinden Kayseri’mize gelen misafirlerimizi, gerek bu bölgelerde yaşamını devam ettiren kardeşlerimize elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm imkanlarla depremin yaralarını sarmak için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.