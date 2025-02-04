Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi; yerel kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanlarındaki gelişmeleri görüşmek amacıyla önemli bir toplantı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden aktif hale gelen Kayseri Kent Konseyi’nin şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilcisiyle çözüm odaklı ve kararlı bir şekilde çalışan Kayseri Kent Konseyi; şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kayseri Kent Konseyi, Yerel Kalkınma Çalışma Grubu ve Tarım, Hayvancılık Çalışma Grubu’nun düzenlediği toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da katıldı. Toplantıda, Kayseri’nin sürdürülebilir kalkınması için atılacak adımlar, tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeller ile yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Kent Konseyi’nin şehri daha ileriye taşıma yolunda gösterdiği gayretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a ve Kent Konseyi üyelerine teşekkürlerini iletti. Milletvekili Özsoy, şunları kaydetti;

"Şehrin geleceğine yönelik ortak akıl ile karar alma hedefiyle kurulan Kayseri Kent Konseyi’nin bu haftaki toplantısına katılım sağladık. Birbirinden değerli katılımcılarla Yerel Kalkınma Çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kent Konseyi’nin yeniden hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Kent Konsey Başkanı Serdar Altuntuğ’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kayseri Kent Konseyi, şehrin kalkınması için yerel yönetimle birlikte oluşturduğu projelerle Kayseri’nin daha güçlü bir geleceğe taşınmasını hedefliyor. Konsey, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık gibi stratejik alanlarda da Kayseri’nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın liderliğinde Kayseri, daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.