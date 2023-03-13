Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

16 iden 181 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Kayseri takımı 6193 puan ile Türkiye Şampiyonu, Eskişehir 3605 puan ile Türkiye ikincisi ve Bursa 2263 puan ile Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bursa’dan Türkiye Şampiyonu olarak dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.