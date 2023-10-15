Kayseri Kahramanmaraş yolu üzerinde tanker devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Kahramanmaraş karayolu Kemer mevkiinde kontrolünü kaybeden tır devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tankeri kaldırmak için çalışma devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.