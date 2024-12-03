Türkiye Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Takımı, grup liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, kalan maçları kazanıp zirvenin sahibi olmak istediklerini söyledi.

Türkiye Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Kayseri Kadın Futbol Takımı, grup liderliğine geçmenin hesabı içerisinde. Geride kalan hafta sahasında Sakaryaspor’u 2-1 mağlup ederek lider Yüksekovaspor ile arasındaki 3 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, iyi bir ikinci yarı geçirip rakiplerini mağlup ederek liderliğe geçmek istediklerini söyledi.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. 16 puan toplayan sarı kırmızılılar, üçüncü sırada bulunuyor. Kayseri Kadın Futbol takımı, ligin ikinci yarısına Ataşehir Belediyespor maçı ile başlayacak. Rakibinin ligden çekilmesinden dolayı haftayı 3-0 hükmen galibiyetle noktalayacak sarı kırmızılılar, sonrasında deplasmanda Megapolspor ile karşılaşacak.