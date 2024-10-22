Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde ilk hafta maçları oynandı. B Grubu’nda yer alan Kayseri Kadın FK, ilk hafta rakibi Ataşehir Belediyespor sahaya çıkmadığı için hakmen üç puanın sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekibi Kayseri Kadın FK, ligin ilk hafta maçı için haftasonu gittiği İstanbul deplasmanından maç oynamadan üç puan ayrıldı. Kayseri ekibi İstanbul’da maç saatinde İBB Esatpaşa Stadı’nda hazır bulundu. Ancak, ev sahibi Ataşehir Belediyespor sahaya çıkmadı. Bu durum karşısında karşılaşmanın hakemi Cemal Topçu, durumu tespit ederek sahadan ayrıldı. Böylece Kayseri Kadın FK, hükmen üç puanın sahibi oldu.

Kayseri ekibi, ligin ikinci haftasında 27 Ekim Pazar günü Megapolspor’u konuk edecek.