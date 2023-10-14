Kayseri Kadın Futbol Kulübünün 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu.

Kadınlar 1. Ligi’nde 2023-2024 sezonunda B Grubunda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; ligin ilk maçını sahasında oynayacak. 28 Ekim’de başlayacak olan sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, yeni sezondan umutlu. Kayseri Kadın Futbol Kulübü, B Grubu’nda Kocaeli Bayan FK, Çatalca Belediye Spor, Sakarya Kadın FK, Bornova Hitab Spor, Kireçburnu, Gazikentspor ve Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler takımları ile mücadele edecek. Kayseri Kadın FK’nin fikstürü şu şekilde;

1.Hafta Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

2.Hafta Kocaeli Bayan FK -Kayseri Kadın FK

3.Hafta Kayseri Kadın FK- Çatalca Belediyespor

4.Hafta Sakarya Kadın FK -Kayseri Kadın FK

5.Hafta Kayseri Kadın FK- Bornova Hitab Spor

6.Hafta Kayseri Kadın FK -Şırnak Belediyegücü Sportif Faaliyetler

7.Hafta Kireçburnu -Kayseri Kadın FK