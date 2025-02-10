TFF Kadınlar 1. Lig Play-Off Yükselme Grubu ilk maçında deplasmanda Sakarya Kadın Futbol SK’ya konuk olan Kayseri Kadın FK sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Erenler Atatürk Stadı
Hakemler: Özcan Kılıçkeser, Gül Mazreku, Nida Yaren Aydın
Sakarya Kadın Futbol SK: Gizem Özmen, Rianna Chylese Cyrus (Melike Gevher dk.90+1), Bengül Deniz Küllükçü (Ayşegül Ateş dk.68), Aylin Ecrin Evcimik, Berfin Yılmaz (İlayda Uğur dk.68), Damla Kılınç (Ebru Atıcı dk.58), Pelin Nur Çelebi, Sedanur İnce (Betül Mihriban Toy dk.90+1), Makbule Kaplan Sevgi Ceren Şahin, İlayda Çamur
Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Şerife Nur Birol, Manuela Sinmi, İlayda Nisa Erdoğan (Saniye Aslano dk.61), Bahar Özen (Nisanur Yıldırım dk.74), Elmas Karakaya, Elvin Kılınç, Claude Guylaine, Tchadeu, Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı
Goller: Rianna Chylese Cyrus (dk.13 ve 65), Berfin Yılmaz (dk.41) (Sakarya Kadın Futbol SK), Elanur Çıkılı (dk.53) (Kayseri Kadın FK)
Sarı Kartlar: Aylin Ecrin Evcimik (Sakarya Kadın Futbol SK), Elmas Karakaya (Kayseri Kadın FK)