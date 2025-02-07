Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda büyük bir titizlikle görev alıyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda 659 olaya müdahale ederken, 2 bin 5 eğitim ve 79 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her bölge, olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde sürdürüyor. Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok konuda ivedilikle görev üstelenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Ocak ayında toplam 659 olaya müdahale etti. Ekipler, Ocak ayı verilerine göre 416 yangın, 65 trafik kazası ve 5 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederken 173 de kurtarma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca, 2 bin 5 eğitim verirken 79 da denetim yaptı.