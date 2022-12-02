Kayseri İtfaiyesi, Kasım ayında 504 olaya müdahale etti.

Kayseri İtfaiyesi, Kasım ayında 504 olaya müdahale etti.

Kentte 17 farklı istasyonda 55 araç ve 294 personel ile hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zor durumda kalan vatandaşların imdadına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri Kasım ayı içerisinde; 225 yangın, 65 trafik kazası, 214 kurtarma olmak üzere toplamda 504 olaya müdahale etti.

Öte yandan ekipler, 7 bin 572 vatandaşa eğitim verirken, 64 kez de denetim yaptı.