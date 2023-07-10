Kayseri İtfaiyesi 2023’ün ilk 6 ayında 3 bin 602 olaya müdahale etti.

Şehirde 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. 2023’ün ilk 6 ayında da mesai mefhumu gözetmeksiniz çalışan ekipler, binlerce olaya müdahale etti.

Bin 349 yangın, 479 trafik kazası,316 su baskını ve bin 458 kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 355 denetim gerçekleştirirken, 9 bin 174 kişiye de eğitim verdi.