Kayseri İtfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 390 olaya müdahale etti.

Kayseri İtfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 390 olaya müdahale etti.

Kentte 17 istasyon, 295 personel ve 55 araç ile kentte hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanında yardımına koşmaya devam ediyor. 2022 yılında da yangın, trafik kazası, su baskınları olaylarına müdahale eden ekipler, kurtarma operasyonları da düzenledi.

Ekipler yıl içerisinde 3 bin 292’si yangın, 3 bin 176’sı kurtarma, 712’si trafik kazası ve 210’u su baskını olmak üzere toplamda 7 bin 390 olaya müdahale etti.