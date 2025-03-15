8 Haziran 2022 tarihinden bu yana Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Mehmet Erşan’ın sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Mart 2025 itibarıyla uzatıldı.

Göreve geldiği günden bu yana sağlık alanında önemli projelere imza atan Dr. Erşan, Kayseri’deki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmalarına devam edecek. Kayseri’deki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hastane kapasitelerinin artırılması ve halk sağlığı projelerinin uygulanması konularında şehrin dinamikleriyle iş birliği içinde çalışan Dr. Erşan’ın özellikle kanser tarama programları gibi toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışmalara önem verdiği bilinmekte.