Kayseri Erkilet Havalimanı Mart ayında 154 bin 779 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2023 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kayseri Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 128 bin 091, dış hat yolcu trafiği 26 bin 688 oldu. Böylece Mart’ta toplam 154 bin 779 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 20, dış hatlarda 205 olmak üzere toplamda bin 225’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda bin 547 ton oldu.

3 aylık (ocak-mart) dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 476 bin 801, uçak trafiği 3 bin 563, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 7 ton olarak gerçekleşti.