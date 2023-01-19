Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri’ye ve Türkiye’ye katkı sunacak, Kayseri tarihinin tekrar canlanmasına vesile olacak büyük bir projeyi hayata geçirmek üzere sona yaklaştıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri’ye ve Türkiye’ye katkı sunacak, Kayseri tarihinin tekrar canlanmasına vesile olacak büyük bir projeyi hayata geçirmek üzere sona yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye’nin yüz akı olacak olan bir lise projesini kısa zamanda hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Hayırseverimiz Mehmet Altun’un da desteğiyle Kayseri’ye Havacılık ve Uzay Lisesi’ni kazandırıyoruz. Eskişehir’deki Havacılık Lisesi, TEİ, TAİ, Alp Havacılık ve birçok tesisi gezerek son halini verdiğimiz bu projemiz Kayseri’ye inşallah devrim niteliğinde, çok büyük bir ivme kazandıracak. Özellikle istihdam konusunda Kayseri’nin istihdamına katkı veren lisesi olacak. Havacılık ve uzay konusunda da Kayseri’yi merkez yapma yolunda en büyük katkıyı sunacak bir lise olacak inşallah. Burası Fen Lisesi formatında müfredatında İngilizce hazırlık da olmasını istiyoruz. Dolayısıyla havacılık konusunda ses getirecek çok büyük bir proje olacak. 25 bin metrekare alanda hangarlarıyla, uçak bakımlarının ve tamirlerinin, parça üretimlerinin çocuklara gençlerimize öğretileceği bir merkez olacak. Üniversitedeki fakültemizin de savunma ve uzay ile ilgili birimlerinin de burada çeşitli atölye faaliyetlerine katılacağı, özellikle Savunma Bakanlığından burada eğitim, staj ve diğer destekleri alacağımız ve iş garantisi olan bir yer olacak. Proje şu anda ihaleye hazırlandı. İnşallah yapacağımız protokollerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer ilgililerle buranın temeli Kayseri’ye yakışır bir şekilde atacağız. Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı başta olmak üzere TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık gibi sivilde ya da kamuda olan tüm firmalara buradan personel yetişecek. Türkiye’nin geleceğine hitap eden Türkiye yüzyılını oluşturacak gençlerin yetiştiği ve ülkemizin yüz akı olacak bir lise olacak inşallah. Mehmet Altun Amcaya, desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.