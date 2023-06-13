Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı eserler; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Kayseri Atatürk Evi Müzesi Sergi Salonu’nda; lise öğrencilerinin yıl sonu için yaptığı eserler görücüye çıktı. Sergi hakkında bilgiler veren Kayseri Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, 61 adet eserin sergilendiğini açıkladı. 3 gün açık olacak olan sergiye vatandaşları davet eden Yıldız; "Atatürk Evi Müzesi Sergi Salonumuzda 13-14-15 Haziran tarihlerinde vatandaşlarımızca ziyaret edilebilecek olan Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin yılsonu çalışmalarından oluşan karma resim ve heykel sergisini açmış bulunmaktayız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kayseri Lisesi ile birlikte bu sergiyi düzenlemiş bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı; hem Atatürk Evi Müzemize hem de 3 gün boyunca ziyarete açık olacak olan sergi salonumuza, gençlerimizin yapmış olduğu güzel eserleri görmeye bekliyoruz. 61 adet öğrencilerimizin hazırlamış olduğu resim, heykeller, plastik sanatlardan oluşan eserler sergilenmekte. Eserler sadece geçmiş dönemlerde üretilmiş şeyler değildir, sanat devam etmektedir. Amacımız; sergi salonu ile birlikte günümüzdeki sergi sanatının güncel örneklerinin halkımıza duyurulması, onların beğenisine sunulmasıdır" dedi.

Kayseri güzel Sanatlar Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Hacı Ali Çınar ise; "Ortaokul öğretmenimizin teşviğiyle buraya geldim. Yaptığım çalışmaları burada sergiliyorum" ifadelerini kullandı.