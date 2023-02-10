Kayseri’de günlük olarak yayın yapan 3 gazete, Basın İlan Kurumu aracılığıyla depremzedelere yardım yapmak için bağışta bulundu.

Kayseri’de günlük olarak yayın yapan 3 gazete, Basın İlan Kurumu aracılığıyla depremzedelere yardım yapmak için bağışta bulundu.

Türkiye genelinde, 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldı. 7’den 70’e herkes deprem bölgesine elinden gelen yardımı yapmaya çalışırken, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım kısa sürede büyük bir kampanyaya dönüştü. Türkiye genelindeki gazeteler, gelirlerinin önemli bir kısmını depremzedeler için bağışladı. Kampanyanın önemli bir rakama ulaşması beklenirken, Kayseri’de günlük olarak yayın yapan gazeteler de bu çerçevede deprem sonrası AFAD’a bağış yaptı.

Kayseri’de günlük olarak yayın yapan Kayseri Anadolu Haber, Gazete Kayseri ve Kayseri Gerçek Haber gazeteleri Şubat ayı resmi ilan gelirinin yüzde 10’unu AFAD’a bağışlama kararı aldı. Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü’ne başvuran gazeteler, gelirlerinden yapılan kesintinin AFAD’a aktarılmasını sağladı.