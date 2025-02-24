Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Off 1. hafta maçında Kayseri Esen Metal SK, rakibi Hacılar Erciyesspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

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Hakemler: Ramazan Haymana, Recep Güneş, Erkan Kırçıl

Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Turgay Aydoğan (Melih Faruk Demir dk. 80), Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu, Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç (Selim Yağmur dk. 83), Ahmet Özdemir, Dursun Erdem Yıldız, Hakan Bahran (Muhammed Fatih Demirezen dk. 83), Süleyman Yasa

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Sefa Şahin (Metin Çakıcı dk. 32), Nurettin Murat, Resul Kahriman, Said Emre Gündoğan, Ali Buğrahan Gökşen, Çağlar Erdemci, Abdullah Öztürk, Yusuf Karaboğa (Arif Can Saraçlı dk. 78), Buğrahan Duğan (Batuhan Bozkurt dk. 68), Cüneyt Egemen Karagöz

Goller: Dursun Erdem Yıldız (dk. 56), Mehmet Ali Kılınç (dk. 75) (Kayseri Esen Metal SK)

Kaynak: İHA