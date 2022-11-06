Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erkilet Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erkilet Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Çevre düzenlemesi gerçekleştirilen, Sentetik çim ile ısınla alanları oluşturulan Erkilet Stadı’nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, tesislerin durumunun örnek teşkil edecek kadar güzel olduğunu söyledi. Erkilet Stadı Tesis Amiri Mustafa Gülcek ve çalışanlardan bilgiler alan Kabakcı, temizlik, tertip, çevre düzenlemesi açısından gayet güzel bir durumda olan tesislerin bakımında emeği geçenleri tebrik ettiğini söyledi.

Erkilet Stadı amiri Mustafa Gülcek de, “Elimizden geldiği kadar Kayseri gençliğine ve spora hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tesislerimizi temiz tutmak için azami gayret gösteriyoruz. Değerli müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’nın beğenisini ve taktirini kazanmak bizi çalışmalarımızda daha da gayretlendirecek” dedi.