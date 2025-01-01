Kayseri’de emniyet ekipleri tarafından yılbaşı akşamında düzenlenen uygulamalarda 15 bin 569 kişi sorgulanırken, aranan 10 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için 280 ekip ve bin 916 personelle uygulama yaptı. Uygulamalarda; 15 bin 569 Şahıs ve 5 bin 274 oto sorgusu yapılırken, 190 park, bahçe ve 157 umuma açık mekan kontrol edildi. Uygulamalarda; aranan 10 şahıs yakalanırken, toplamda 28,63 gram narkotik madde ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulanırken, toplam 23 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, 51 sürücünün sürücü belgesine de el konuldu.