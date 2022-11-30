Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimleriyle kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce bir günde yapılan çalışmalarda tefecilik yaparak devleti vergi kaybına uğratan 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu üretilen eve de şok baskın düzenlenerek çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 17 ton 360 kilo karışımlı akaryakıtın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken 23 hırsız da çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimleriyle kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce bir günde yapılan çalışmalarda tefecilik yaparak devleti vergi kaybına uğratan 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu üretilen eve de şok baskın düzenlenerek çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 17 ton 360 kilo karışımlı akaryakıtın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken 23 hırsız da çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kentte meydana gelebilecek olayların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, narkotik suçlarla mücadelede de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı çalışmada, tefecilik yaparak haksız ekonomik kazanç sağladığı ve devleti vergi kaybına uğrattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerine operasyon düzenleyen ekipler; çok sayıda pos makinesi ve not defterleri ele geçirildi.

Uyuşturucu üretilen eve şok baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yine dün uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan materyal bulundu. Operasyonda çok sayıda kişi ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

17 ton karışımlı akaryakıt piyasaya sürülmeden yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri ikamet ve tırda yaptıkları aramada 17 ton 360 kilo karışımlı akaryakıt, 21 adet bin litrelik tank ve 1 adet yakıt aktarımında kullanılan elektrikli santrifüj ele geçirirken 2 kişi gözaltına alındı.

23 hırsız çaldıkları malzemelerle yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince; kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 37 olaya karıştığı belirlenen 23 kişi, çalıntı malzemeler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Güven timleri 1 haftada bin 976 kişiyi sorguladı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği de kent genelindeki uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, bin 976 kişi sorgulanırken, 421 araçta kontrol edildi. Yapılan sorgulamada, 1 aranan şahıs ve 6 yoklama kaçağı yakalanırken, uyuşturucu madde bulunduran 9 kişiye de işlem yapıldı. Uygulamalarda ise kayıp 2 şahıs bulunarak ailesine teslim edilirken, dilencilik yapan 11 kişi de yakalandı.