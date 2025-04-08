Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırılan 1 PAK aracı, 10 motosiklet ve 10 adet elektrikli bisiklet için devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Çevik Kuvvet’in içerisinde kurduğumuz arama kurtarma ekibi olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü hizmetine sunulan araçlar için müdürlük bahçesinde teslim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; "Burada bir PAK aracımız var, aynı zamanda 15 arkadaşımızın eğitimleri devam ediyor. AFAD’daki eğitimlerimizi tamamladık, genel müdürlükten gelecek eğitimler devam ediyor. Allah ülkemize bir daha herhangi bir afet göstermesin. Bir önceki afette bu aracın eksikliğini hissetmiştik. Aracımızın içerisinde deprem veya herhangi bir afet olduğunda yeterli tüm malzemeler mevcut. Öncelikle çevik kuvvet, daha sonra diğer birimlerimizdeki arkadaşlarımızın tamamı bu eğitimi alacaklar. Esas uzmanlaşmış, Çevik Kuvvet’in içerisinde kurduğumuz arama kurtarma ekibi olacak. Hayırlı, uğurlu olsun, Allah lazım etmesin. Bunun dışında geldiğimiz günden beri yunusların ve şahinlerin başarılı çalışmalarına şahidiz. Genel müdürlükten ilimize gönderilen 6 tane yunus motosikleti, 4 tane de şahin motosikleti, aynı zamanda ilimizde daha önce kullanılmış ama çeşitli arızalarından dolayı uzun süredir depoda beklemekte olan 10 tane elektrikli bisikletimiz var. Elektrikli bisikletimiz millet bahçesinde, park ve bahçelerde görev alacak arkadaşlarımızın kullanımına sunduk. Bunların sayısını yaz dönemine kadar 25’e çıkartacağız, şehrimizdeki tüm park ve bahçelerde görev alacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından duaların edilmesiyle, yeni araçlar hizmete başladı.