Kırşehir’de oynanan Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, oynadığı 3 maçı da kazanarak adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı.

Kayseri şampiyonu olarak 2024-2025 Yıldız Erkek Voleybol Grup Birinciliği’ne katılan Kayseri Elit Voleybol Kulübü önemli bir başarıya imza attı. Kayseri temsilcisi, Aksaray Anka Spor ve Kırşehir Akademi S.K. ile oynanan maçlarını 3-0 ve Konya Pema Koleji ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak grup birincisi oldu. Kayseri Elit Voleybol Kulübü bu başarısı ile Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı elde etti.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım yaptığı açıklamada; "Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek kulübümüze, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.