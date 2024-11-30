TVF Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta yer alan Kayseri Elit Voleybol, ligin 10. haftasında Konya Seydişehir C.Spor’u 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta yer alan Kayseri Elit Voleybol, ligin 10. haftasında Kayseri’de Konya Seydişehir C.Spor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstünlük sağlayan Kayseri ekibi Elit Voleybol, ilk seti 25-8, ikinci seti 25-13 ve son seti ise 25-23 kazanarak salondan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Kayseri Elit Voleybol Antrenörü Metin Tutum; “Tamamı kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz gençlerimizin muhteşem oyunu bizleri çok mutlu etti. Gelecek adına umutluyuz ancak Kayseri şehrinden destek bekliyoruz. Pazar günü Konya deplasmanımız var. Konya Pema Koleji ile oynayacağız kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.