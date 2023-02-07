Kayseri’den deprem bölgesine yardıma giden Kayseri OSB ve Kayseri Şeker ekipleri, yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Kayseri’den deprem bölgesine yardıma giden Kayseri OSB ve Kayseri Şeker ekipleri, yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından, bölgeye giden Kayseri OSB İtfaiyesi Özel Arama Kurtarma (OSAK) ekibi ve Kayseri Şeker ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı. Kayseri OSB İtfaiyesi Özel Arama Kurtarma ekiplerinin Hatay Kırıkhan’da yaptığı çalışmalarda aynı enkazdan 2 kişi kurtarılırken, Kayseri Şeker ekipleri de Kahramanmaraş’ın Ericek ilçesinde yaptıkları çalışmalarda bir vatandaşı 25 saat sonra kurtardı.