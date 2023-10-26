Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile birlikte Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun yerleşik düzendeki ilk kadrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyununu izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda hayata geçirilen Kayseri Devlet Tiyatrosu, yerleşik düzendeki ilk kadrosu ile "Bahar Noktası" adlı ilk tiyatro oyunuyla perdelerini açtı.Kayseri Devlet Tiyatrosu Açılış Programı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, vali yardımcıları, kaymakamlar ile sanatseverler katıldı.

Açılış Programı’nda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri kadrosu ile yerleşik olarak böyle bir çalışmanın yapılmasına vesile olan sayın genel müdürümüze, kültür müdürlüğümüze ve değerli bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim olarak değerli valimizle birlikte üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişiyle ticaret ve sanayi şehri olarak bilindiğini, turizm, kültürel, sosyal, sportif alanda daha güçlü, daha çok kendisinden olumlu manada söz ettiren bir şehir olarak anılması için üzerlerine düşeni yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

“Kayser, sanata en çok değer veren hoşgörünün bir merkezi"

6’ncı Kayseri Kitap Fuarı’nın ziyaretçi rekoru kırdığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 milyon 39 bin ziyaretçinin yer aldığı kitap fuarını hep beraber yaşadık. Kayseri’mize dışarıdan 400 yazar, 100 civarında Kayseri’mizin merkezinden yazar katılmak suretiyle, 385 yayınevi ile 28 tır gelen kitap ile bir zenginlik oluştu. Kayseri, hakikaten bir açık hava müzesi, kültürel zenginliği ile kendisinden söz ettiren âlimler şehri olduğunu, sanata en çok değer veren hoşgörünün bir merkezi olduğunu herkes takdir edecektir. Biz de daha da zenginleşmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sırf bize ait 11 kütüphanemiz ile millet bahçemizde inşallah Kültür Bakanlığımız ile iş birliği halinde yaptığımız bin kişilik, insanların değişik etkinlikler de yapacağı kütüphanemiz ile kendisinden daha çok söz ettirecektir.”

“Kayseri’miz Orta Andolu’nun incisi, göz bebeği"

Büyükkılıç, Kayseri’yi Orta Anadolu’nun göz bebeği olarak nitelendirerek, “Yerel yöneticiler olarak bu şehri aidiyet duygusuyla sahiplenmesi için gece gündüz demeden her alanda olumlu yönde ön plana çıkaracak gayretin içerisindeyiz. Çünkü şehrimizi çok seviyoruz. Kapadokya’nın adeta giriş kapısı olan Kayseri’miz, Orta Anadolu’nun incisi, göz bebeği, kültürün, sporun, turizmin merkezi, sosyal içerikli her alanda kendisinden söz ettiren çalışmalarıyla Kayseri’miz hep güzel anılsın istiyoruz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri’nin ülkeye katma değer üreten bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bu şehir gerçekten farklı bir şehir. Kayseri tarihin eski devirlerinden beri hep bulunduğu bölgeye, memlekete katma değer üretmiş bir şehir, dolayısıyla bu şehirde devlet tiyatrolarının olması çok önemli” dedi.

Vali Çiçek’ten Başkan Büyükkılıç’a tiyatro teşekkürü

Başkan Büyükkılıç’ın yerleşik tiyatro konusunda çok çaba sarf ettiğini belirten Vali Çiçek, “Kayseri’ye atanalı bir buçuk yıl oldu. Geldiğim günden itibaren birçok ihtiyaç ve sorunla ilgili vatandaşlarımızla konuşuyordum. Enteresandır ihtiyaç sıralamasında daha gerilerde söylenir diye beklediğim yerleşik tiyatro talebi ilk sıralarda söylendiğinde çok şaşırmıştım. Bunu söylemezsem haksızlık olur; Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç bu konuda çok çaba sarf etti. Büyükşehir Belediye Başkanıma, eşi de burada değerli hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiçek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın göreve gelmesinden duydukları heyecanı da dile getirerek, Kayseri Devlet Tiyatrosu oyuncularının ile gurur duyduklarını söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Kayseri’de olmaktan heyecan duyduklarını belirterek, “Bugün 13 yerleşik bölge ve 12 turne sahnesi ile her yaşta milyonlarca seyirciyle buluşuyor. Çok heyecanlıyız, çünkü nihayet Kayseri’deyiz. Siz sanatseverlerin, özlemle beklediği Kayseri Devlet Tiyatrosu, yerleşik kadrosu ve sahnesiyle sizleri ağırlamaya hazır” dedi.

Devlet Tiyatroları’nın tarihine de değinen Karadağlı, şunları söyledi:

“10 Haziran 1949’da kurulan Devlet Tiyatroları Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kuruluş hedeflerine artık çok yakın. Sanat alanında değişen ve gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve o hedefi Türk tiyatrosunun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl bir anlayışla sizlere merhaba diyoruz. Cumhuriyetin taçlandırdığı hürriyet ve medeniyet meşalesini Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun yerleşik sahnesinde elimizden düşürmeyeceğiz. Ne mutlu bize ki Kayseri’deyiz. Ne mutlu artık Kayseri’de artık yerleşik kadrosu ve sahnesiyle Kayseri Devlet Tiyatrosu var.”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen dış cephe boyasını ve tiyatro içerisinde yapılan düzenlemelerinin ardından ‘perde’ diyen Kayseri Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare’in yazdığı, Can Yücel’in çevirdiği, Kıymet Betül Gökçer’in yönettiği 2 perdelik Bahar Noktası oyunu, tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.