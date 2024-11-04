Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 4. Grup Kayseri derbisinde Kayseri Elit Voleybol ile Melikgazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan müsabakayı Kayseri Elit Voleybol 3-1 kazandı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Alpaslan Gerçel, Gülseda Dursun

Kayseri Elit Voleybol: Habip, Yusuf, Nejat Efe, Ömer Faruk, Mertcan, Ekrem, Yasin, Enes, Naci Efe, Tuna, Kürşat, Ali İhsan, Mustafa Gencer, Mustafa Kılıç

Melikgazi Belediyespor: Metin Kaan, Osman, Eftan, Erdoğan Berke, Ahmet Hilmi, Cuma, Yiğitcan, Duran, Cihangir, Eren, Mustafa Atakan, Mert Deniz, Mehmet, Mustafa Efe

Setler:

1.Set: 25-23 (Kayseri Elit Voleybol lehine)

2.Set: 24-26 (Melikgazi Belediyespor lehine)

Dağıtılan arı kovanlarından bal hasadı yapıldı Dağıtılan arı kovanlarından bal hasadı yapıldı

3.Set: 25-23 (Kayseri Elit Voleybol lehine)

4. Set 25-21 (Kayseri Elit Voleybol lehine)

Kaynak: iha