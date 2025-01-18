Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta oynanacak Develigücü-Yahyalıspor maçını Doğukan Çakır yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre; Develigücü ile Yahyalıspor arasında oynanacak Kayseri derbisinde Doğukan Çakır düdük çalacak. Pazar günü Develi İlçe Stadı’nda oynanacak müsabakada Doğukan Çakır’ın yardımcılıklarını Sadık Eren Ulusoy ile Anıl İsmet Arslan yapacak. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta oynanacak 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Osmaniye Bahçespor-Kilis Belediyespor: Ozan Genç

İnce Gençlikspor-Suvermez Kapadokya: Fırat Kaçmaz

Ceyhan 1967spor-Adana Adaletgücü: Ömer Soylu

Reyhanlıspor-Samandağ Gençlerbirliği: Yahya Yenen

Şehit Kamil Belediyespor-Gaziantepgücü: Hacı Hanifi Evgi

Develigücü-Yahyalıspor: Doğukan Çakır

Zengenspor-İmamoğlu Belediyespor: Ufuk Kılıç